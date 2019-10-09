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09.10.2019  10:18   

На Салтовке выгорела квартира (ВИДЕО, ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.


// ГСЧС

Поле десяти часов вечера 8 октября возник пожар в 10-этажном жилом доме на ул. Героев Труда, 25/71.

Огнеборцы двух пожарно-спасательных подразделения ГСЧС, прибывшие на вызов, установили, что возгорание произошло в комнате квартиры на втором этаже.

Кроме того, пламя через окно перекинулось на внешний блок кондиционера другой квартиры.

Из-за задымления тамбура и лестничной клетки спасателям пришлось выводить жителей других квартир. Всего были эвакуированы 6 человек.

Жители же квартиры, где произошел пожар, успели безопасно покинуть помещение.

В 22:57 пожар был локализован, а в 23:22 полностью ликвидирован. Его площадь составила 15 кв.м.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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