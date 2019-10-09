На Салтовке выгорела квартира (ВИДЕО, ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.
Поле десяти часов вечера 8 октября возник пожар в 10-этажном жилом доме на ул. Героев Труда, 25/71.
Огнеборцы двух пожарно-спасательных подразделения ГСЧС, прибывшие на вызов, установили, что возгорание произошло в комнате квартиры на втором этаже.
Кроме того, пламя через окно перекинулось на внешний блок кондиционера другой квартиры.
Из-за задымления тамбура и лестничной клетки спасателям пришлось выводить жителей других квартир. Всего были эвакуированы 6 человек.
Жители же квартиры, где произошел пожар, успели безопасно покинуть помещение.
В 22:57 пожар был локализован, а в 23:22 полностью ликвидирован. Его площадь составила 15 кв.м.
Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
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