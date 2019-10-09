С вилами за щукой: ночью рыбоохранный патруль задержал браконьера (ФОТО)

Нарушитель нанес более 4 тысяч гривен убытков.
7 октября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Сенькин Купянского района.
Около одиннадцати часов вечера обнаружен рыбак, ловивший рыбу запрещенным орудием – острогой. Мужчина успел поймать 12 щук общим весом 14 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 4080 грн.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в правоохранительные органы по месту совершения правонарушения.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Ночью сильные заморозки 0-2°, со второй половины дня температура воздухе начнет понемногу расти.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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