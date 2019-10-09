Главная Новости Криминал и происшествия С вилами за щукой: ночью рыбоохранный патруль задержал браконьера (ФОТО)
09.10.2019  14:01   

С вилами за щукой: ночью рыбоохранный патруль задержал браконьера (ФОТО)

Нарушитель нанес более 4 тысяч гривен убытков.


//khr.darg.gov.ua

7 октября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.

Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Сенькин Купянского района.

Около одиннадцати часов вечера обнаружен рыбак, ловивший рыбу запрещенным орудием – острогой. Мужчина успел поймать 12 щук общим весом 14 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 4080 грн.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в правоохранительные органы по месту совершения правонарушения.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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