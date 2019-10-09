С вилами за щукой: ночью рыбоохранный патруль задержал браконьера (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 9 октября День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.

Ночью – заморозки, днем – потепление: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 9 октября Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Ночью сильные заморозки 0-2°, со второй половины дня температура воздухе начнет понемногу расти.