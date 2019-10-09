На Старой Салтовке – тройное ДТП (ВИДЕО, ФОТО)

На перекрестке Льва Ландау и Краснодарской столкнулись три иномарки.
Авария произошла 9 октября около 8:05 в районе дома 78 по проспекту Льва Ландау.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Volkswagen, Toyota и Hyundai.
В результате столкновения никто не пострадал.
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Ночью сильные заморозки 0-2°, со второй половины дня температура воздухе начнет понемногу расти.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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