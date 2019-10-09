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09.10.2019  10:28   

На Старой Салтовке – тройное ДТП (ВИДЕО, ФОТО)

На перекрестке Льва Ландау и Краснодарской столкнулись три иномарки.


// Патрульная полиция

Авария произошла 9 октября около 8:05 в районе дома 78 по проспекту Льва Ландау.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Volkswagen, Toyota и Hyundai.

В результате столкновения никто не пострадал.

Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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