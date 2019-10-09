09.10.2019 10:28

На Старой Салтовке – тройное ДТП (ВИДЕО, ФОТО)

На перекрестке Льва Ландау и Краснодарской столкнулись три иномарки.



// Патрульная полиция

Авария произошла 9 октября около 8:05 в районе дома 78 по проспекту Льва Ландау.



Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Volkswagen, Toyota и Hyundai.



В результате столкновения никто не пострадал.



Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.