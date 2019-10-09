Пассажир ВАЗа пострадал в столкновении на ХТЗ (ВИДЕО, ФОТО)

9 октября около 9:30 на ул. Рыбалко, 58/24 произошло ДТП с пострадавшим.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль ВАЗ 2109 и автомобиль KIA.
В результате столкновения с места аварии в больницу госпитализировали пассажира автомобиля ВАЗ.
Происшествие оформляла следственно-опeративная группа.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Ночью сильные заморозки 0-2°, со второй половины дня температура воздухе начнет понемногу расти.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
влажн.:
давл.:
ветер: