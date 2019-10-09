Главная Новости Криминал и происшествия Пассажир ВАЗа пострадал в столкновении на ХТЗ (ВИДЕО, ФОТО)
09.10.2019  10:40   

Пассажир ВАЗа пострадал в столкновении на ХТЗ (ВИДЕО, ФОТО)

9 октября около 9:30 на ул. Рыбалко, 58/24 произошло ДТП с пострадавшим.


// Патрульная полиция

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль ВАЗ 2109 и автомобиль KIA.

В результате столкновения с места аварии в больницу госпитализировали пассажира автомобиля ВАЗ.

Происшествие оформляла следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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