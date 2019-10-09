Скорая спасла ребенка, подавившегося во время завтрака

8 октября в Харькове медики спасли 8-летнего ребенка, который подавился во время еды
Как сообщили в Центре экстренной скорой помощи и медицины катастроф, 8 октября в 06:05 медикам поступил вызов к ребенку по поводу нахождения «инородного тела в горле».
Бригада медиков скорой помощи прибыла на вызов за 5 минут, пострадавшему мальчику была проведена успешная реанимация, и ребенок был доставлен в реанимационное отделение Областной детской клинической больницы №1.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Ночью сильные заморозки 0-2°, со второй половины дня температура воздухе начнет понемногу расти.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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