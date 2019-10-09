09.10.2019 10:45

Скорая спасла ребенка, подавившегося во время завтрака

8 октября в Харькове медики спасли 8-летнего ребенка, который подавился во время еды



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Как сообщили в Центре экстренной скорой помощи и медицины катастроф, 8 октября в 06:05 медикам поступил вызов к ребенку по поводу нахождения «инородного тела в горле».

Бригада медиков скорой помощи прибыла на вызов за 5 минут, пострадавшему мальчику была проведена успешная реанимация, и ребенок был доставлен в реанимационное отделение Областной детской клинической больницы №1.