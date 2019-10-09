Главная Новости Криминал и происшествия Скорая спасла ребенка, подавившегося во время завтрака
09.10.2019  10:45   

Скорая спасла ребенка, подавившегося во время завтрака

8 октября в Харькове медики спасли 8-летнего ребенка, который подавился во время еды


://facebook.com/ekstrena.dopomoga/

Как сообщили в Центре экстренной скорой помощи и медицины катастроф, 8 октября в 06:05 медикам поступил вызов к ребенку по поводу нахождения «инородного тела в горле».

Бригада медиков скорой помощи прибыла на вызов за 5 минут, пострадавшему мальчику была проведена успешная реанимация, и ребенок был доставлен в реанимационное отделение Областной детской клинической больницы №1.

Источник:   КУОЗ "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
 Тэги:  скорая, харьков, еда, ребенок, медики, спасение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.08 Медицина На харьковской «скорой» решительно поменяли методы стимулирования медиков 22.08 Общество Скончался заслуженный врач Украины, один из основателей и первый главный врач Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи Иван Яковцов. 12.08 Криминал и происшествия В Харькове бригаду скорой спасали от пациента с ножом (ФОТО)
 
 

Видео

На Салтовке выгорела квартира. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 