Осеннее обострение - псевдоминеры "кошмарили" роддом, больницы и вокзалы

Харьковские правоохранители проверили анонимное сообщение о заминировании более 100 объектов в городе
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
По данным полиции, сообщение о заминировании поступило на электронную почту полиции 8 октября около 16:20. Во время проверки правоохранители обследовали 51 медицинское учреждение, 38 торговых центров, 18 жилых домов, международный аэропорт, железнодорожный и автовокзалы.
Из больниц эвакуировали 131 человек, из железнодорожного вокзала - 420 граждан. Из других заведений эвакуация не проводилась. Отвод транспорта не осуществлялся.
Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Полиция принимает меры по установлению и задержанию лица, причастного к указанным правонарушениям.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Ночью сильные заморозки 0-2°, со второй половины дня температура воздухе начнет понемногу расти.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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