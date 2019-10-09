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09.10.2019  12:25   

Осеннее обострение - псевдоминеры "кошмарили" роддом, больницы и вокзалы

Харьковские правоохранители проверили анонимное сообщение о заминировании более 100 объектов в городе


://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, сообщение о заминировании поступило на электронную почту полиции 8 октября около 16:20. Во время проверки правоохранители обследовали 51 медицинское учреждение, 38 торговых центров, 18 жилых домов, международный аэропорт, железнодорожный и автовокзалы.

Из больниц эвакуировали 131 человек, из железнодорожного вокзала - 420 граждан. Из других заведений эвакуация не проводилась. Отвод транспорта не осуществлялся.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Полиция принимает меры по установлению и задержанию лица, причастного к указанным правонарушениям.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  минер, полиция, харьков, расследование
 
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