09.10.2019 14:24

Харьковские пограничники присекли контрабанду лекарств 19-летним "айболитом"

На Харьковщине пограничники обнаружили в частном авто скрытые от контроля товары медицинского назначения.



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Утром, в пункт пропуска « Плетеневка », прибыл автомобиль марки «Тойота».

На нем, из России в Украину, направлялся 19 - летний гражданин Украины.

Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили 115 пакетов с ветеринарным препаратом «Анандин», которые наш соотечественник пытался незаконно переместить через границу .

Сейчас для принятия дальнейшего правового решения товар передан сотрудникам компетентных правоохранительных органов.