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09.10.2019  14:24   

Харьковские пограничники присекли контрабанду лекарств 19-летним "айболитом"

На Харьковщине пограничники обнаружили в частном авто скрытые от контроля товары медицинского назначения.


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Утром, в пункт пропуска « Плетеневка », прибыл автомобиль марки «Тойота». 

На нем, из России в Украину, направлялся 19 - летний гражданин Украины. 

Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили 115 пакетов с ветеринарным препаратом «Анандин», которые наш соотечественник пытался незаконно переместить через границу .

Сейчас для принятия дальнейшего правового решения товар передан сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

Источник:   Восточное региональное Управление ГПСУ
 Тэги:  пограничники, харьков, лекарства, контрабанда
 
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