Харьковские пограничники присекли контрабанду лекарств 19-летним "айболитом"

На Харьковщине пограничники обнаружили в частном авто скрытые от контроля товары медицинского назначения.
Утром, в пункт пропуска « Плетеневка », прибыл автомобиль марки «Тойота».
На нем, из России в Украину, направлялся 19 - летний гражданин Украины.
Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили 115 пакетов с ветеринарным препаратом «Анандин», которые наш соотечественник пытался незаконно переместить через границу .
Сейчас для принятия дальнейшего правового решения товар передан сотрудникам компетентных правоохранительных органов.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Ночью сильные заморозки 0-2°, со второй половины дня температура воздухе начнет понемногу расти.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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