09.10.2019 15:04

На выезде из Харькова горел припаркованный грузовик (ФОТО)

Спасатели быстро ликвидировали пожар в кабине грузовика.



// ГСЧС

8 октября в 19:07 в службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на Московском проспекте на выезде из города Харькова.

Горела кабина недвижимого грузового автомобиля ЗИЛ-130.



К месту вызова прибыло подразделение службы спасения на автоцистерне, и за считанные минуты, уже в 19:20, ликвидировали пожар.

Причина и сумма ущерба устанавливается.