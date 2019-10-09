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09.10.2019  15:04   

На выезде из Харькова горел припаркованный грузовик (ФОТО)

Спасатели быстро ликвидировали пожар в кабине грузовика.


// ГСЧС

8 октября в 19:07 в службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на Московском проспекте на выезде из города Харькова.

Горела кабина недвижимого грузового автомобиля ЗИЛ-130.

К месту вызова прибыло подразделение службы спасения на автоцистерне, и за считанные минуты, уже в 19:20, ликвидировали пожар.

Причина и сумма ущерба устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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