На выезде из Харькова горел припаркованный грузовик (ФОТО)

Спасатели быстро ликвидировали пожар в кабине грузовика.
8 октября в 19:07 в службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на Московском проспекте на выезде из города Харькова.
Горела кабина недвижимого грузового автомобиля ЗИЛ-130.
К месту вызова прибыло подразделение службы спасения на автоцистерне, и за считанные минуты, уже в 19:20, ликвидировали пожар.
Причина и сумма ущерба устанавливается.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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