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09.10.2019  15:18   

ДТП: маршрутка сбила человека (ФОТО)

Об аварии сообщают соцсети.


//t.me

Как сообщают социальные сети, произошла авария в районе метро Индустриальная.

Согласно информации - маршруткой сбит человек.  

Пока больше подробностей нет.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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