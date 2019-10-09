ДТП: маршрутка сбила человека (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 9 октября День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 10 октября С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.