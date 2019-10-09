09.10.2019 15:46

Внимание! Пропала пожилая женщина (ФОТО)

Под Харьковом полиция разыскивает Анастасию Хижину.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, Балаклейским ОП разыскивается гражданка Анастасия Ивановна Хижина, 1950 года рождения, жительница села Покровское Харьковской области.

Женщина 6 октября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Ее приметы: на вид 70 лет, худощавого телосложения, рост 150 см, рыжие короткие волосы, светлые глаза, тонкие губы.

Была одета в спортивную куртку темно-синего цвета с красными и зелеными полосами, серые лосины, штанины с мехом темно-синего цвета.

Особые приметы: на правой руке большой палец деформирован.

Уважаемые граждане, если вам известно местонахождение разыскиваемой или вероятные обстоятельства ее исчезновения, просим обращаться в Балаклейский ОП ГУНП в Харьковской области или по контактным телефонам: дежурная часть (049) 2-09-02; сектор уголовного розыска - 380957940700, 380953500453.