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09.10.2019  15:46   

Внимание! Пропала пожилая женщина (ФОТО)

Под Харьковом полиция разыскивает Анастасию Хижину.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, Балаклейским ОП разыскивается гражданка Анастасия Ивановна Хижина, 1950 года рождения, жительница села Покровское Харьковской области.
 
Женщина 6 октября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
 
Ее приметы: на вид 70 лет, худощавого телосложения, рост 150 см, рыжие короткие волосы, светлые глаза, тонкие губы.
 
Была одета в спортивную куртку темно-синего цвета с красными и зелеными полосами, серые лосины, штанины с мехом темно-синего цвета.
 
Особые приметы: на правой руке большой палец деформирован.
 
Уважаемые граждане, если вам известно местонахождение разыскиваемой или вероятные обстоятельства ее исчезновения, просим обращаться в Балаклейский ОП ГУНП в Харьковской области или по контактным телефонам: дежурная часть (049) 2-09-02; сектор уголовного розыска - 380957940700, 380953500453.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала женщина, розыск, харьков, балаклея
 
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