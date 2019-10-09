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09.10.2019  17:13   

ДТП на Тобольской: мадам зацепила два авто и уехала (ВИДЕО)

Об аварии сообщают соцсети.


//t.me

Как сообщают социальные сети, на улице Тобольской 8 котября произошло ДТП.

По информации польтзователей харьковчанка протаранила два припакованных авто и скрылась.

  

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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