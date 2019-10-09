ДТП на Тобольской: мадам зацепила два авто и уехала (ВИДЕО)

Об аварии сообщают соцсети.
Как сообщают социальные сети, на улице Тобольской 8 котября произошло ДТП.
По информации польтзователей харьковчанка протаранила два припакованных авто и скрылась.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
влажн.:
давл.:
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