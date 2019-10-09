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09.10.2019  16:01   

У пенсионерки украли деньги за дрова

Злоумышленницей оказалась 53-летняя жительница села Протопоповка Балаклейского района.


// Нацполиция

В полицию с заявлением обратилась 62-летняя женщина. Потерпевшая заказала дрова, но в день, когда их должны были привезти, ей необходимо было пойти по делам. Поэтому женщина оставила соседке 1000 гривен, чтобы та рассчиталась с продавцами.

Вернувшись домой, женщина обнаружила дрова во дворе. Однако через некоторое время ей позвонил продавец с просьбой отдать деньги за заказ. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась за помощью в полицию.

Участковые офицеры установили, что соседка пострадавшей не отдала деньги продавцу, а потратила их на собственные нужды.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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