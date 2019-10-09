09.10.2019 16:32

Ограбление турагентства на миллион: задержаны автомобиль и один из нападавших (ФОТО)

Харьковская полиция разоблачила одного из нападавших на мужчину, который перевозил большую сумму денег.



// Нацполиция

За совершение разбойного нападения сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего гражданина Грузии. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия по установлению местонахождения других соучастников преступления.



Напомним, 8 октября в 12:20 в Основянского отдела полиции поступило сообщение от 30-летнего жителя Харькова о том, что в Троицком переулке трое неизвестных мужчин разбили окна в его машине и, угрожая ножом, завладели сумкой с крупной суммой денег и ноутбуком. После совершения преступления неизвестные скрылись с места происшествия на автомобиле Toyota Camry.



Для розыска и задержания нападавших по распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко в городе и области срочно был введен в действие полицейскую операцию «Перехват». Работники полиции оперативно отработали записи с камер видеонаблюдения, которые находились в районе места совершения преступления и прилегающей территории, и определили примерный маршрут передвижения злоумышленников.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий работники милиции обнаружили за пределами города в лесополосе указанную иномарку и задержали 40-летнего гражданина Грузии, который находился в автомобиле. При нем обнаружили небольшую сумму денег, отметили в пресс-службе Нацполиции, но украденного не нашли.



Вещественные доказательства изъяты.



По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении данного преступления и избрании ему меры пресечения. Согласно санкции статьи мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.



