09.10.2019 17:41

Рецидивист осквернил могилу и попался в руки закона (ФОТО)

Под Харьковом копы поймали вандала.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в полицию обратился 65-летний сторож кладбища и сообщил, что неизвестные лица совершили надругательство над могилой. С места захоронения исчезли металлические трубы.

Во время отработки территории района участковые офицеры полиции установили лицо, причастное к совершению данного уголовного преступления.

Злоумышленником оказался 31-летний ранее судимый за имущественные преступления житель поселка Андреевка Балаклейского района.

Похищенное мужчина принес сдать в пункт приема металлолома. Однако довести преступный умысел до конца не успел, так как был уличен сотрудниками полиции.