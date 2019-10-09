09.10.2019 17:41
Рецидивист осквернил могилу и попался в руки закона (ФОТО)
Под Харьковом копы поймали вандала.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в полицию обратился 65-летний сторож кладбища и сообщил, что неизвестные лица совершили надругательство над могилой. С места захоронения исчезли металлические трубы.
Во время отработки территории района участковые офицеры полиции установили лицо, причастное к совершению данного уголовного преступления.
Злоумышленником оказался 31-летний ранее судимый за имущественные преступления житель поселка Андреевка Балаклейского района.
Похищенное мужчина принес сдать в пункт приема металлолома. Однако довести преступный умысел до конца не успел, так как был уличен сотрудниками полиции.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.