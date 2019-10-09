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09.10.2019  18:19   

Искали грибы - нашли патроны и снаряды (ФОТО)

Харьковчанке активно сдают и оформляют оружие.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в первую неделю мероприятия граждане принесли в Первомайский отдел полиции 7 единиц оружия и боеприпасы.
 
Двое жителей райцентра сдали свои гладкоствольные охотничьи ружья для дальнейшего уничтожения.
 
Один человек сдал карабин «Мосина» и патроны, которые он нашел в лесу во время сбора грибов.
 
Еще трое мужчин принесли в полицию гладкоствольные охотничьи ружья, которые принадлежали их покойным родственникам для дальнейшего оформления на себя.
 
Кроме того, в полицию обратился гражданин, который сообщил об обнаружении трех снарядов и три минометных мины времен Второй мировой войны в состоянии сильной коррозии, а также ножа кустарного производства, которые он нашел в лесополосе во время сбора грибов.
 
Полиция напоминает, что за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
 
Добровольная сдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  оружие, разрешение, харьков, сдача
 
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