09.10.2019 18:19
Искали грибы - нашли патроны и снаряды (ФОТО)
Харьковчанке активно сдают и оформляют оружие.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в первую неделю мероприятия граждане принесли в Первомайский отдел полиции 7 единиц оружия и боеприпасы.
Двое жителей райцентра сдали свои гладкоствольные охотничьи ружья для дальнейшего уничтожения.
Один человек сдал карабин «Мосина» и патроны, которые он нашел в лесу во время сбора грибов.
Еще трое мужчин принесли в полицию гладкоствольные охотничьи ружья, которые принадлежали их покойным родственникам для дальнейшего оформления
на себя.
Кроме того, в полицию обратился гражданин, который сообщил об обнаружении трех снарядов и три минометных мины времен Второй мировой войны в состоянии сильной коррозии, а также ножа кустарного производства, которые он нашел в лесополосе во время сбора грибов.
Полиция напоминает, что за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Добровольная сдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности.