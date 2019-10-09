09.10.2019 18:56
Предприниматель присвоил участок почти в полмиллиона гривен (ФОТО)
Делец предстанет перед судом.
//khar.gp.gov.ua
Харьковская местная прокуратура №2 утвердила подозрение жителю Харькова в самовольном занятии земельного участка (ч.1 ст. 197-1 УК Украины).
По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Владислава Грюка, установлено, что местный предприниматель приобрел здание на территории Новобаварского района Харькова, а через некоторое время поставил забор возле него, ограничив свободный доступ к земельному участку.
Таким образом, подозреваемый совершил самовольное занятие земельного участка, общей площадью почти 1,2 га.
В результате бюджет территориальной общины понес убытки на сумму 460 720 грн.
Ответственность за данное преступление согласно ч.1 ст. 197-1 УК Украины
(самовольное занятие земельного участка) предусматривает арест сроком до 6 месяцев.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Руководство местной прокуратуры держит дело на контроле.