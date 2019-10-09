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09.10.2019  18:56   

Предприниматель присвоил участок почти в полмиллиона гривен (ФОТО)

Делец предстанет перед судом.


//khar.gp.gov.ua
Харьковская местная прокуратура №2 утвердила подозрение жителю Харькова в самовольном занятии земельного участка (ч.1 ст. 197-1 УК Украины).
 
По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Владислава Грюка, установлено, что местный предприниматель приобрел здание на территории Новобаварского района Харькова, а через некоторое время поставил забор возле него, ограничив свободный доступ к земельному участку.
 
Таким образом, подозреваемый совершил самовольное занятие земельного участка, общей площадью почти 1,2 га.
 
В результате бюджет территориальной общины понес убытки на сумму 460 720 грн.
 
Ответственность за данное преступление согласно ч.1 ст. 197-1 УК Украины
(самовольное занятие земельного участка) предусматривает арест сроком до 6 месяцев.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается. Руководство местной прокуратуры держит дело на контроле.
 
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, присвоил участок, харьков
 
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