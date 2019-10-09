09.10.2019 19:58
Мошенник обманывал оператора связи
Прокуратура выдвинула подозрение аферисту.
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Прокуратура Харьковской области утвердила подозрении 37-летнему харьковчанину за вмешательство в работу сетей электросвязи (ч.1 ст. 361 УК Украины).
В ходе досудебного расследования установлено, что в феврале 2019 года, человек с целью заработка использовал в своем доме в Харькове, электронно-вычислительную технику, настроенную для изменения маршрутизации входящего международного телефонного трафика и вмешивался в работу одного из телефонных операторов страны.
Подозреваемый с помощью вышеуказанного оборудования, которое нарушал маршрутизацию данных в сетях электросвязи, направлял международный телефонный трафик, поступавший на его телефоны, в сеть украинского телефонного оператора.
Действия мужчины квалифицированы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК Украины, то есть несанкционированное вмешательство в работу сетей електросвязи, что привело к искажению процесса обработки информации и нарушение установленного порядка ее маршрутизации.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от шестисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.
Досудебное расследование продолжается.