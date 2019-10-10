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10.10.2019  08:52   

Владелец складов задолжал государству более полумиллиона гривен

Прокуратура направила в суд гражданский иск о незаконном использовании земельных участков на территории Циркуновского сельского совета.


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Физическое лицо с 2009 года без правоустанавливающих документов использует два земельных участка на территории Циркуновской сельского совета Харьковской области, для обслуживания двух составов, общей площадью 0,43 га.
                                     
В 2009 году указанному лицу были переданы в аренду указанные земельные участки, однако до сих пор лицо уклоняется от подписания соответствующих договоров аренды.
 
Сумма убытков, нанесенных территориальной общине составляет 565 810, 52 грн.

Харьковская местная прокуратура № 6 направила гражданский иск в Харьковский районный суд Харьковской области о взыскании безосновательно сохранившихся средств.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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