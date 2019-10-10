10.10.2019 09:41

Убийство посетителя в Росте: сотрудники супермаркета давали неправдивые показания

Сотрудники харьковского супермаркета "Рост", возле которого в декабре 2018 года убили посетителя Никиту Комара, по указанию "сверху" давали неправдивые показания по делу



// Нацполиция

Об этом во время брифинга заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает Гордон.

"В ходе расследования оказалось, что по указанию "сверху" работники супермаркета давали неправдивые показания. Мы установили факты дачи заведомо ложных показаний", – сказал он.



По словам Трубы, руководство супермаркета скрывало фамилии сотрудников, которые в день убийства были на работе.



"С самого начала ГБР не могло допросить тех сотрудников, которые в этот день были на работе и располагали информацией о совершении преступления", – добавил директор ГБР.



Напомним, 5 декабря 2018 года в супермаркете «Рост» на улице Шевченко полицейский застрелил посетителя, который напал на него с ножом.

Сотрудники супермаркета в Харькове под давлением давали неправдивые показания по делу об убийстве посетителя – Труба

Руководство харьковского супермаркета "Рост", возле которого 5 декабря 2018 года убили посетителя, скрывало фамилии сотрудников, которые в день инцидента были на работе, заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

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Вчера 17.13

Труба: Мы установили факты дачи заведомо ложных показаний

Труба: Мы установили факты дачи заведомо ложных показаний

Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook



Сотрудники харьковского супермаркета "Рост", возле которого в декабре 2018 года убили посетителя Никиту Комара, по указанию "сверху" давали неправдивые показания по делу, заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.



"В ходе расследования оказалось, что по указанию "сверху" работники супермаркета давали неправдивые показания. Мы установили факты дачи заведомо ложных показаний", – сказал он на брифинге в Киеве 9 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".



По словам Трубы, руководство супермаркета скрывало фамилии сотрудников, которые в день убийства были на работе.



"С самого начала ГБР не могло допросить тех сотрудников, которые в этот день были на работе и располагали информацией о совершении преступления", – добавил директор ГБР.



5 декабря 2018 года охранник провел покупателя, отказывавшегося оплатить товар, в подсобное помещение харьковского супермаркета "Рост". По данным полиции, Комар нанес правоохранителю несколько ударов ножом. На улице, куда выбежали оба участника конфликта, полицейский дважды выстрелил в сторону убегавшего покупателя из табельного оружия, один из выстрелов стал смертельным.



Погибшему Никите Комару было 24 года. Его мать Светлана Комар рассказывала изданию "ГОРДОН" о сомнениях в версии следствия, что Никита напал на полицейского с ножом.



Основатель интернет-проекта "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявлял, что будет добиваться справедливого расследования убийства Комара.



В июне 2019 года полицейскому сообщили о подозрении. 30 сентября Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт. 7 октября суд начал рассмотрение дела.

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