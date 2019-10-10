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10.10.2019  10:31   

Тысячу харьковчан эвакуировали из-за минирования

Информация о минировании оказалась ложной.


// Нацполиция

Сообщение о минировании 341 учреждения города поступило на электронную почту полиции 9 октября около 15:45.

Полицейские тщательно осмотрели 61 медицинское учреждение, 39 торговых центров, 10 гостиниц, 45 школ и 186 детских садов. Эвакуировали более тысячи человек.

По адресам работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информацию об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанных уголовных правонарушений.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
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