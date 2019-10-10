Тысячу харьковчан эвакуировали из-за минирования

Информация о минировании оказалась ложной.
Сообщение о минировании 341 учреждения города поступило на электронную почту полиции 9 октября около 15:45.
Полицейские тщательно осмотрели 61 медицинское учреждение, 39 торговых центров, 10 гостиниц, 45 школ и 186 детских садов. Эвакуировали более тысячи человек.
По адресам работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.
В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Информацию об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанных уголовных правонарушений.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что не забывайте делать паузы для отдыха.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Инициатором праздника в 1992 году выступила Всемирная федерация психического здоровья.
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