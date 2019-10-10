10.10.2019 10:31

Тысячу харьковчан эвакуировали из-за минирования

Информация о минировании оказалась ложной.



// Нацполиция

Сообщение о минировании 341 учреждения города поступило на электронную почту полиции 9 октября около 15:45.

Полицейские тщательно осмотрели 61 медицинское учреждение, 39 торговых центров, 10 гостиниц, 45 школ и 186 детских садов. Эвакуировали более тысячи человек.

По адресам работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.



В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.



Информацию об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.



Принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанных уголовных правонарушений.