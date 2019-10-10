Пять килограммов сушенного каннабиса запас на зиму житель области (ФОТО)

35-летний мужчина хранил запрещенные растения на чердаке сарая.
«Траву» обнаружили правоохранители во время проведения санкционированного обыска.
Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
Изъятое направлено на экспертное исследование.
Полицейские устанавливают цель хранения наркотического средства и преступные связи злоумышленника.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что не забывайте делать паузы для отдыха.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Инициатором праздника в 1992 году выступила Всемирная федерация психического здоровья.
влажн.:
давл.:
ветер: