Главная Новости Криминал и происшествия Пять килограммов сушенного каннабиса запас на зиму житель области (ФОТО)
10.10.2019  10:54   

Пять килограммов сушенного каннабиса запас на зиму житель области (ФОТО)

35-летний мужчина хранил запрещенные растения на чердаке сарая.


// Нацполиция

«Траву» обнаружили правоохранители во время проведения санкционированного обыска.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

Полицейские устанавливают цель хранения наркотического средства и преступные связи злоумышленника.



 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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