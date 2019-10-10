10.10.2019 11:55

В Харькове будут судить хакера, вмешивавшегося в работу телефонного оператора

Прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который зарабатывал на вмешательстве в работу телефонного оператора.



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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, прокуратура утвердила сообщение о подозрении 37-летнему харьковчанину во вмешательстве в работу сетей электросвязи (ч.1 ст. 361 УК Украины).

Во время досудебного расследования установлено, что в феврале 2019 человек с целью заработка использовал в своем доме электронно-вычислительную технику, настроенную на смену маршрутизации входящего международного телефонного трафика, и вмешивался в работу одного из телефонных операторов.

Подозреваемый с помощью оборудования направлял международный телефонный трафик, поступал на его телефоны, в сеть украинского телефонного оператора.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 361 УК Украины, то есть несанкционированное вмешательство в работу сетей электросвязи, что привело к искажению процесса обработки информации и нарушение установленного порядка ее маршрутизации.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 600 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Досудебное расследование продолжается.