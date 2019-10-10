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10.10.2019  13:32   

Под Харьковом сгорела маршрутка (ВИДЕО, ФОТО)

Инцидент произошел 10 октября около 11:36.


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На трассе Харьков – Мерефа сгорел маршрутный автобус. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. Проведен осмотр места происшествия.

Факт происшествия зарегистрирован в Харьковском отделе полиции. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

В пресс-службе ГСЧС уточнили, сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 11:20. Автобус «Богдан» загорелся во время движения.

К месту происшествия происшествия прибыло 2 отделения службы спасения. На момент прибытия спасателей огнем был охвачен салон и моторный отсек автобуса на площади около 10 кв.м.

В 11:37 пожар был локализован, а в 11:46 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Тэги:  пожар, маршрутка, дтп, харьков
 
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