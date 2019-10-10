Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом столкнулись фура и микроавтобус: пострадавших вырезали из салона (ФОТО)
10.10.2019  15:03   

Под Харьковом столкнулись фура и микроавтобус: пострадавших вырезали из салона (ФОТО)

Спасатели ликвидировали последствия ДТП, в результате которого пострадали 3 человека.


// ГСЧС

Авария произошла около половины двенадцатого дня 10 октября на 404 километре автодороги Харьков – Киев – Довжанский.

Столкнулись грузовой автомобиль Mersedes и микроавтобус Ford Tranzit.

В результате аварии получили травмы 52-летний водитель микроавтобуса, два пассажира: 51-летняя женщина и 13-летний подросток.

Спасатели 59-й и 21-й пожарно-спасательных частей с помощью спецоборудования освободили пострадавших из автомобиля и передали медикам.

С травмами различной степени тяжести их госпитализировали в Валковскую районную больницу.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
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