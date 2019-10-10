Под Харьковом столкнулись фура и микроавтобус: пострадавших вырезали из салона (ФОТО)

Спасатели ликвидировали последствия ДТП, в результате которого пострадали 3 человека.
Авария произошла около половины двенадцатого дня 10 октября на 404 километре автодороги Харьков – Киев – Довжанский.
Столкнулись грузовой автомобиль Mersedes и микроавтобус Ford Tranzit.
В результате аварии получили травмы 52-летний водитель микроавтобуса, два пассажира: 51-летняя женщина и 13-летний подросток.
Спасатели 59-й и 21-й пожарно-спасательных частей с помощью спецоборудования освободили пострадавших из автомобиля и передали медикам.
С травмами различной степени тяжести их госпитализировали в Валковскую районную больницу.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что не забывайте делать паузы для отдыха.
Вечером возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Инициатором праздника в 1992 году выступила Всемирная федерация психического здоровья.
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