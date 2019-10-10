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10.10.2019  15:19   

Дело о восьми миллионах: трех чиновников лесхоза будут судить (ФОТО, ВИДЕО)

Прокуратура области сообщила о подозрении должностным лицам лесхоза по вырубке на 8 200 000 грн


//khar.gp.gov.ua
По информации прокурора Харьковской области Александра Фильчакова, 10 октября 2019 главному инженеру, лесничему и мастеру леса ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство» сообщено о подозрении в растрате государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины). 
 
В ходе досудебного расследования установлено, что служебные лица ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство» с марта по июль 2019 года, вероятно сговорившись, из корыстных побуждений совершили растрату вверенного им имущества, а именно многолетних насаждений (381 дуб) путем их незаконной вырубки на территории лесного хозяйства, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму 8221776, 41 гривен.
 
10 октября 2019 проведены обыски в помещениях ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство» и по местам проживания должностных лиц указанного лесного хозяйства изъяты документы и предметы, указывающие на причастность указанных лиц к преступлению.
 
Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в г.. Полтаве, оперативное сопровождение УСБУ в Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.
 
Сейчас решается вопрос об отстранении вышеуказанных лиц от занимаемых должностей и избрании меры пресечения.
 
Согласно ч. 5 ст. 191 УК Украины подозреваемым грозит лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
 
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  черные лесорубы, незаконная вырубка, харьков
 
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