Внимание! Розыск очевидцев тройного ДТП (ФОТО)

Авария произошла на Юбилейном проспекте
В соцсети появилось обращение за помощью.
"Если у кого-то имеется запись с видеорегистратора ДТП, которое произошло 10 октября около 8:00 по пр. Юбилейному, с участием троллейбуса, ВАЗ 2109 и КИА, просьба сообщить по телефону: 0995045765.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что не забывайте делать паузы для отдыха.
Вечером возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Инициатором праздника в 1992 году выступила Всемирная федерация психического здоровья.
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