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10.10.2019  15:49   

Внимание! Розыск очевидцев тройного ДТП (ФОТО)

Авария произошла на Юбилейном проспекте


//t.me

В соцсети появилось обращение за помощью.

"Если у кого-то имеется запись с видеорегистратора ДТП, которое произошло 10 октября около 8:00 по пр. Юбилейному, с участием троллейбуса, ВАЗ 2109 и КИА, просьба сообщить по телефону: 0995045765.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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