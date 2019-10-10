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10.10.2019  17:02   

Под Харьковом наловили мелочи по деликатесной цене

На Краснооскольском водохранилище обнаружен нарушитель с 6 кг рыбы.


//khr.darg.gov.ua

8 октября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.

Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Гороховатка Боровского района.

Около часа дня патруль обнаружил рыбака, ловившего рыбу запрещенным орудием – лесковой сеткой. Мужчина успел поймать 6 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 3230 грн.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Источник:   Рыбоохранный патруль
 Тэги:  рыба, браконьер, харьков
 
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