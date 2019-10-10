Под Харьковом наловили мелочи по деликатесной цене

На Краснооскольском водохранилище обнаружен нарушитель с 6 кг рыбы.
8 октября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Гороховатка Боровского района.
Около часа дня патруль обнаружил рыбака, ловившего рыбу запрещенным орудием – лесковой сеткой. Мужчина успел поймать 6 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 3230 грн.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что не забывайте делать паузы для отдыха.
Вечером возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Инициатором праздника в 1992 году выступила Всемирная федерация психического здоровья.
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