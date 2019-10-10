Главная Новости Криминал и происшествия На базарах изымали рыбу без документов (ФОТО)
10.10.2019  17:32   

На базарах изымали рыбу без документов (ФОТО)

В течение одного дня изъято 96 кг незаконной рыбы.


//khr.darg.gov.ua

9 октября рыбоохранные патрульные Харьковщины провели проверку мест торговли водными биоресурсами. Так, на местных рынках зафиксировано четыре нарушения природоохранного законодательства.

В первом случае гражданин сбывал 30 кг рыбы. Другой нарушитель реализовывал 50 кг толстолобика. При проверке граждане не смогли предоставить рибоохоронци документы, подтверждающие законность происхождения водных биоресурсов.

На нарушителей составлены протоколы по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП. Товар изъят и оставлен на хранение до соответствующего решения суда.

 

Источник:   Рыбоохранный патруль
 Тэги:  рыба, браконьер, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.10 Криминал и происшествия Под Харьковом наловили мелочи по деликатесной цене 09.10 Криминал и происшествия С вилами за щукой: ночью рыбоохранный патруль задержал браконьера (ФОТО) 02.10 Криминал и происшествия У продавцов Барабашово изъяли чертову дюжину запрещенных орудий лова (ФОТО)
 
 

Видео

Вирубка лісу на Харківщині: прокуратура області повідомила про підозру службовим особам Чугуєво-Бабчанського лісгоспу. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 