На базарах изымали рыбу без документов (ФОТО)

В течение одного дня изъято 96 кг незаконной рыбы.
9 октября рыбоохранные патрульные Харьковщины провели проверку мест торговли водными биоресурсами. Так, на местных рынках зафиксировано четыре нарушения природоохранного законодательства.
В первом случае гражданин сбывал 30 кг рыбы. Другой нарушитель реализовывал 50 кг толстолобика. При проверке граждане не смогли предоставить рибоохоронци документы, подтверждающие законность происхождения водных биоресурсов.
На нарушителей составлены протоколы по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП. Товар изъят и оставлен на хранение до соответствующего решения суда.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что не забывайте делать паузы для отдыха.
Вечером возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Инициатором праздника в 1992 году выступила Всемирная федерация психического здоровья.
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