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10.10.2019  19:30   

ДТП: две легковушки и троллейбус улицу не поделили (ФОТО)

Авария произошла на Юбилейном проспекте.


//t.me
Как сообщили в Патрульной полиции,  10.10.2019 около 8 часов утра на пропекте Юбилейном, 36 произошла авария без пострадавших.
 
 По предварительной информации участниками происшествия стали автомобили ВАЗ и KIA, а также троллейбус.
 
 В результате ДТП никто не пострадал.
 
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.
 
Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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