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10.10.2019  19:56   

В лесу у озера изнасиловали девушку

На пикнике под Харьковом на пострадавшую напал пьяный знакомый.


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Как сообщает ГУ Науполиции 9 октября 2019 года в полицию обратилась жительница села Каменка Двуречанского района и заявила, что ее дочь изнасиловали.
 
В ходе выезда следственно-оперативной группы выяснилось, что в тот день в пять часов вечера 27-летняя дочь заявительницы вместе со своим знакомым поехала в лес к озеру, которое расположено в Двуречанском районе.
 
После распития спиртных напитков знакомый девушки изнасиловал ее с применением физической силы.
 
В течнение нескольких часов сотрудники группы быстрого реагирования патрульной полиции местной полиции задержали 26-летнего преступника по месту жительства.
 
Информацию по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
 
Расследование продолжается.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  изнасилование, преступление, харьков, двуречная, пикник, каменка
 
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