10.10.2019 19:56

В лесу у озера изнасиловали девушку

На пикнике под Харьковом на пострадавшую напал пьяный знакомый.



facebook.com

Как сообщает ГУ Науполиции 9 октября 2019 года в полицию обратилась жительница села Каменка Двуречанского района и заявила, что ее дочь изнасиловали.

В ходе выезда следственно-оперативной группы выяснилось, что в тот день в пять часов вечера 27-летняя дочь заявительницы вместе со своим знакомым поехала в лес к озеру, которое расположено в Двуречанском районе.

После распития спиртных напитков знакомый девушки изнасиловал ее с применением физической силы.

В течнение нескольких часов сотрудники группы быстрого реагирования патрульной полиции местной полиции задержали 26-летнего преступника по месту жительства.

Информацию по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.