11.10.2019 08:42

Взрывы банкоматов: суд избрал меру пресечения подозреваемому в повреждении банкомата в Люботине

Два месяца подозреваемый проведет за решеткой на время следствия.



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По решению районного суда 29-летний мужчина арестован на 60 суток с правом внесения залога в сумме 96 000 гривен.

Еще двум подельникам меру пресечения выберут в пятницу.

Как сообщалось, полиция установила лиц, занимавшихся подрывами банкоматов на Харьковщине.



9 октября в 00:45 в поселке Буды наряд батальона полиции особого назначения остановил для проверки автомобиль «Ford Sierra». При осмотре в салоне автомобиля правоохранители обнаружили газовое оборудование со шлангами и электропроводами, рации, две ручные гранаты и взрыватели к ним, чем, рюкзак с инструментами, распечатанные гугл-карты поселка Березовка с отметками и другие подозрительные вещи.



В салоне автомобиля находились трое жителей Харьковского района 29, 36 и 39 лет. По предварительной информации, мужчины направлялись в поселок Березовка с целью подрыва банкомата.



Во время следственных действий с задержанными была установлена ​​причастность 29-летнего мужчину к повреждению банкомата в городе Люботин и кражи денег в сумме более 148 000 гривен в июле текущего года. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении данного преступления. В соответствии с санкциями ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины ему грозит до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.



36 и 39-летним мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Указанные лица проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории Харьковской области, связанных с повреждением имущества банковских учреждений. Следственные действия продолжаются.