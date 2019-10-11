Лобовое на Белгородском шоссе: водитель в больнице (ВИДЕО)

Авария произошла около восьми часов вечера 10 октября на Белгородском шоссе.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили «Таврия» и Volkswagen.
С песта столкновения медики скорой госпитализировали в больницу водителя автомобиля «Таврия».
Происшествие оформляла следственно-оперативная группа.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
Вечером возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
влажн.:
давл.:
ветер: