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11.10.2019  09:26   

Лобовое на Белгородском шоссе: водитель в больнице (ВИДЕО)

Авария произошла около восьми часов вечера 10 октября на Белгородском шоссе.


// Патрульная полиция

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили «Таврия» и Volkswagen.

С песта столкновения медики скорой госпитализировали в больницу водителя автомобиля «Таврия».

Происшествие оформляла следственно-оперативная группа.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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