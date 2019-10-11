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11.10.2019  09:32   

Грузовик и Mercedes не поделили дорогу

Водитель легковушки в больнице.


// Патрульная полиция

10 октября около 17:30 на проспекте Гагарина, 106 произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации, участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили ТATA и Mercedes.

С места столкновения госпитализировали водителя автомобиля Mercedes.

ДТП оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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