Грузовик и Mercedes не поделили дорогу

Водитель легковушки в больнице.
10 октября около 17:30 на проспекте Гагарина, 106 произошло ДТП с пострадавшими.
По предварительной информации, участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили ТATA и Mercedes.
С места столкновения госпитализировали водителя автомобиля Mercedes.
ДТП оформляла следственно-оперативная группа.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
Вечером возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
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