Главная Новости Криминал и происшествия Обвиняемому в рейдерском захвате назначили полумиллионный залог
11.10.2019  10:01   

Обвиняемому в рейдерском захвате назначили полумиллионный залог

Суд избрал меру пресечения организатору попытки рейдерского захвата частной агрофирмы в селе Губщина Валковского района.


// Facebook

Киевский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Однако, фигурант резонансных событий на Харьковщине может выйти на свободу, если внесет залог в сумме 576 000 гривен.

Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что происшествие произошло 23 июля текущего года. Около 22:00 группа лиц попыталась захватить сельхозпредприятие. Однако, полицейские оперативно прекратили преступные действия рейдеров, задержали 46 человек, в том числе граждан Российской Федерации и жителей временно оккупированных территорий.

Арестованным объявили подозрение в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст.15 ч.1 ст.294, ч.3 ст.15 ч.2 ст.27 ч.2 ст.206-2 (покушение на участие в массовых беспорядках, покушение на соучастие в незаконном завладении имуществом предприятия) Уголовного кодекса Украины. 45 подозреваемым суд определил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, а еще одному - круглосуточный.

Организатор рейдерского захвата длительное время скрывался от следствия и был объявлен в розыск. Действия злоумышленника следователи квалифицировали по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - ч.2 ст.206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч.4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  мера пресечения, залог, харьков, рейдерство, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.10 Криминал и происшествия Взрывы банкоматов: суд избрал меру пресечения подозреваемому в повреждении банкомата в Люботине 14.02 Криминал и происшествия Два месяца в СИЗО: подозреваемому в убийстве таксиста избрали меру пресечения (ВИДЕО) 15.09 Криминал и происшествия Драка под Харьковом: Ширяев взят под стражу на 60 дней
 
 

Видео

Вирубка лісу на Харківщині: прокуратура області повідомила про підозру службовим особам Чугуєво-Бабчанського лісгоспу. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 