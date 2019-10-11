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11.10.2019  11:11   

В пригороде Харьков два пожарных наряда и 7 цистерн гасили двухэтажный элитный коттедж (ФОТО)

10 октября в 17:26 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном жилом доме в поселке Малая Даниловка.


://kh.dsns.gov.ua

К месту происшествия сразу отправились 2 оперативные отделения 32-й пожарно-спасательной части ГСЧС Харькова. 

На момент прибытия спасателей стало известно, что огонь успел охватить крышу дома и чердачное помещение второго этажа на общей площади 100 кв.м. 

Также рядом с домом пылала полностью хозяйственная постройка площадью 16 кв.м. Как было впоследствии установлено пожар возник именно в этом сооружении и затем перекинулся на жилой дом. 

Кроме того, пытаясь потушить огонь, получил отравление угарным газом молодой человек, 1999 года рождения. Его госпитализировали в токсикологическое отделение 2-й Харьковской клинической больницы.

Учитывая масштабность пожара, руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства. Была организована разведка пожара, установила, что других людей внутри горящего дома не было.

Всего на месте происшествия работали около 45 спасателей, 7 пожарных автоцистерн, автомобиль газодымозащитной службы, автолестница, штаб пожаротушения и учебное подразделение Национального университета гражданской защиты Украины.

На тушение огня пожарными подано 6 пожарных стволов, сформирован 4 боевых участка.

В 19:54 состоялась локализация огня. В 21:15 пожар полностью ликвидировали. Благодаря оперативным действиям спасателей внутренние жилые помещения коттеджа не пострадали, две трети крыши также были спасены.

Причина возникновения возгорания выясняется.

 

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, наряд, харьков, даниловка, коттедж
 
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