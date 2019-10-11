11.10.2019 14:30

Полиция задержала расклейщиков объявлений о продаже наркотиков

В полицию около 22:32 поступило сообщение о том, что на проспекте Гагарина двое мужчин распространяют наркотики.



// Facebook

Прибыв на место вызова патрульные обнаружили 15-летнего и 18-летнего парней, которые расклеивали наклейки с рекламой промокода сайтов продажи наркотических средств.

Данный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях сообщение Слободского отдела полиции.



Все обстоятельства устанавливаются.