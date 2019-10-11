Полиция задержала расклейщиков объявлений о продаже наркотиков

В полицию около 22:32 поступило сообщение о том, что на проспекте Гагарина двое мужчин распространяют наркотики.
Прибыв на место вызова патрульные обнаружили 15-летнего и 18-летнего парней, которые расклеивали наклейки с рекламой промокода сайтов продажи наркотических средств.
Данный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях сообщение Слободского отдела полиции.
Все обстоятельства устанавливаются.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
Тепло, сухо и местами солнечно: эти длинные выходные просто созданы для того, чтобы насладиться золотой осенью.
Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
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