Главная Новости Криминал и происшествия Полиция задержала расклейщиков объявлений о продаже наркотиков
11.10.2019  14:30   

Полиция задержала расклейщиков объявлений о продаже наркотиков

В полицию около 22:32 поступило сообщение о том, что на проспекте Гагарина двое мужчин распространяют наркотики.


// Facebook

Прибыв на место вызова патрульные обнаружили 15-летнего и 18-летнего парней, которые расклеивали наклейки с рекламой промокода сайтов продажи наркотических средств.

Данный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях сообщение Слободского отдела полиции.

Все обстоятельства устанавливаются.

Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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