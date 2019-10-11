11.10.2019 14:19
Чуть не забил мужчину полусотней ударов: преступник задержан
Под Харьковом рецидивист чудом не убил работодателя.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполици, 9 октября 2019 года в полицию об избиении мужчины в селе Шелудьковка Змиевского района заявила его 47-летняя жена.
При выезде на место происшествия полицейские установили, что 7 октября около 18:00 между 50 и 48-летними мужчинами возник конфликт на почве споров по поводу выплаты заработной платы.
В ходе ссоры злоумышленник начал бить работодателя ногами и руками по туловищу и голове.
Затем 50-летний злоумышленник повалил потерпевшего и нанес ему еще около 40 ударов.
После совершенного правонарушитель пошел к месту своего фактического проживания, где и был задержан работниками полиции.
По словам начальника Змиевского отдела полиции Александра Володина, сведения о происшествии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит от 5 до 8 лет тюремного заключения.
В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временно содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Досудебное следствие продолжается.