11.10.2019 14:19

Чуть не забил мужчину полусотней ударов: преступник задержан

Под Харьковом рецидивист чудом не убил работодателя.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполици, 9 октября 2019 года в полицию об избиении мужчины в селе Шелудьковка Змиевского района заявила его 47-летняя жена.

При выезде на место происшествия полицейские установили, что 7 октября около 18:00 между 50 и 48-летними мужчинами возник конфликт на почве споров по поводу выплаты заработной платы.

В ходе ссоры злоумышленник начал бить работодателя ногами и руками по туловищу и голове.

Затем 50-летний злоумышленник повалил потерпевшего и нанес ему еще около 40 ударов.

После совершенного правонарушитель пошел к месту своего фактического проживания, где и был задержан работниками полиции.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Александра Володина, сведения о происшествии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит от 5 до 8 лет тюремного заключения.

В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временно содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное следствие продолжается.