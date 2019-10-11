11.10.2019 15:55

На Харьковщине бизнесмен наживался на «доступных лекарствах"

Специалисты в Харьковской области проверили соблюдение регулируемых цен на лекарственные средства, которые участвуют в программе "Доступные лекарства" в октябре 2019 года



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Об этом сообщили в ГУ Держпродспоживслужбы в Харьковской области.

По данным управления, в сентябре специалисты проработали информацию от 413 аптечных учреждений, проверив более 69100 цен на лекарственные средства.

При анализе у одного субъекта хозяйствования обнаружили установления повышенного уровня снабженческо-сбытовой надбавки.

Предпринимателю сообщили о требовании по реализации лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, согласно действующему законодательству Украины.