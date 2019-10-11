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11.10.2019  17:31   

Пожар уничтожил частный дом под Харьковом (ФОТО)

В пустующем здании рухнули перекрытия


// ГСЧС

11 октября в 5:39 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме в селе Красное Первомайского района на ул. Кравченко, 6.

В данном помещении никто не проживал уже длительное время.

Районное подразделение ГСЧС, прибывшее на тушение, увидело, что огонь охватил всю крышу и внутренние конструктивные элементы дома на площади 80 кв.м., конструкции крыши уже начали разрушаться.

Спасатели локализовали огонь в 7:10, полностью пожар ликвидировали в 13:14.

Погибших и травмированных не обнаружено. Материальный ущерб и причина пожара устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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