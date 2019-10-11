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11.10.2019  19:59   

Смертельное ДТП: КАМАЗ задавил человека (ФОТО)

Трагедия произошла на Основе.


//t.me

Как сообщают соцсети, на Основе - смертельное ДТП.

По информации пользователей, КАМАЗ насмерть сбил человека.

Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария
 
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