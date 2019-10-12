На ХТЗ рядом с 25 больницей разбились Chevrolet и Volkswagen: пострадала полуторагодовалая девочка (ФОТО)

В результате ДТП и работы полиции над выяснением обстоятельств пришествия образовалась многочасовая пробка, в которой стояли троллейбусы 3 маршрута.
О проишествии сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
По данным полиции, авария произошла 11 октября около 15:30 на перекрестке проспекта Александровского и улицы Северина Потоцкого.
По предварительной информации, столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и Volkswagen Polo. В результате ДТП пассажиры Volkswagen - 33-летняя женщина и ее полуторагодовалый дочь были доставлены в больницу.
Медики констатировали у ребенка ушибы и гематому, а у ее матери - перелом предплечья. В медицинское учреждение также попал 37-летний водитель Chevrolet Aveo с ушибами головы.
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