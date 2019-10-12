Главная Новости Криминал и происшествия На ХТЗ рядом с 25 больницей разбились Chevrolet и Volkswagen: пострадала полуторагодовалая девочка (ФОТО)
12.10.2019  09:59   

На ХТЗ рядом с 25 больницей разбились Chevrolet и Volkswagen: пострадала полуторагодовалая девочка (ФОТО)

В результате ДТП и работы полиции над выяснением обстоятельств пришествия образовалась многочасовая пробка, в которой стояли троллейбусы 3 маршрута.


://hk.npu.gov.ua

О проишествии сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, авария произошла 11 октября около 15:30 на перекрестке проспекта Александровского и улицы Северина Потоцкого.

По предварительной информации, столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и Volkswagen Polo. В результате ДТП пассажиры Volkswagen - 33-летняя женщина и ее полуторагодовалый дочь были доставлены в больницу.

Медики констатировали у ребенка ушибы и гематому, а у ее матери - перелом предплечья. В медицинское учреждение также попал 37-летний водитель Chevrolet Aveo с ушибами головы.    

 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  авария, перекресток, харьков, пострадавшие, полиция
 
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