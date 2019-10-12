12.10.2019 15:33

В результате взрыва произошло полное разрушение теплового пункта , частичное разрушение 14-ти этажного кирпичного жилого дома: Харьков проверяли на готовность (ФОТО)

В рамках комплексной проверки состоялось тактическое учение и выяснено состояние гражданской защиты города Харькова



://kh.dsns.gov.ua

11 октября согласно рабочему плану комиссии ГСЧС Украины по комплексной проверке выполнения требований законов и других нормативно-правовых актов по вопросам гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб проведено соответствующее отработки г. Харьков.

В частности состоялось совещание членов комиссии с участием представителей Харьковского горисполкома согласно регламенту, проверена деятельность структурных подразделений, а также городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы гражданской защиты.

Кроме того, в 13:47 было объявлено вводную о возникновении чрезвычайной ситуации, а именно: на номер «101» от диспетчера КП «Жилкомсервиса» поступила информация о взрыве в помещении машинного зала отделения ЦТП 3-2, по адресу: г. Харьков, ул. Ильинская, 68.

На место происшествия были направлены 6 единиц пожарно-спасательной техники , экскаватор и автокран ГСЧС , а также 32 человек личного состава По прибытии на место происшествия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что в результате взрыва произошло полное разрушение теплового пункта , частичное разрушение 14-ти этажного кирпичного жилого дома, по адресу: г. Харьков, ул. Петра Болбочана, 59, а также разрушено электроподстанцию вблизи данного жилого дома. По предварительным данным в результате чрезвычайной ситуации пострадало 5 человек. Работниками КП «Харьковводоканал» и КП «ХТС» были закрыте задвижки на водяных их коммуникациях и отключено электроснабжение указанных объектов. Затем работниками газовой службы отключено газоснабжение к объектам, а также осуществлен замер концентрации газа в воздухе.

На месте происшествия спасатели осуществляли ограждения места происшествия. Проложили рукавную линию и осуществили или эвакуацию 5 человек, пострадавших, которые были переданы в бригаду скорой медицинской помощи.

Заседание комиссии по техногенной, экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было проведено в 17:00 в помещении здания Харьковского городского совета, по адресу: г.. Харьков, площадь Конституции, 7

Впоследствии проведения итоговое совещание сил гражданской защиты г.. Харькова по результатам проведенной проверки.