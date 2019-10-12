12.10.2019 16:26

Пожар на Холодной горе: Lanos сгорел, два дома удалось спасти

Пожарные потушили крупный пожар на частном дворе и спасли соседский дом.



://kh.dsns.gov.ua

11 октября в 18:01 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, возникшем в на территории частного домовладения по ул. Гарнизонной, 27 Холодногорского района. Харьков.

На место вызова прибыли два отделения 6-й Государственной пожарно-спасательной части. На тот момент визуально наблюдалась уже достаточно развита пожар. Горели хозяйственные постройки на площади 270 кв.м. Рядом были расположены 2 жилых дома, один из которых соседский. Существовала реальная угроза их уничтожения огнем. В соседском доме начал плавиться горючий утеплитель стен. Кроме того, за двором горел легковой автомобиль «Daewoo Lanos».

Руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства. К месту происшествия дополнительно прибыли еще 2 оперативные пожарно-спасательных отделения 3-й и 17-й пожарных частей и учебное подразделение Национального университета гражданской защиты Украины.

Сотрудники ГСЧС приложили много усилий, чтобы не допустить распространения огня на соседний дом, а также на дом хозяина домовладения, на территории которого происходила пожар. На тушение огня защиту жилья пожарные подали 4 пожарных ствола.

Локализация пожара произошла в 19:03, ликвидация - в 22:00.

Причина возникновения возгорания выясняется.