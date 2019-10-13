Главная Новости Криминал и происшествия На Гагарина встретились немец, кореец и россиянин - полиция ищет виноватого (ФОТО)
13.10.2019  09:40   

На Гагарина встретились немец, кореец и россиянин - полиция ищет виноватого (ФОТО)

В тройном ДТП столкнулись BMW, Daewoo и ВАЗ 21099

В результате аварии травмирован водитель Daewoo. Он направлен в больницу.  Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Виновника ДТП устанавливают следователи.

ДТП произошло около полудня 12 октября на Гагарина, 332.

Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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