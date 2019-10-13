На Гагарина встретились немец, кореец и россиянин - полиция ищет виноватого (ФОТО)

В тройном ДТП столкнулись BMW, Daewoo и ВАЗ 21099
В результате аварии травмирован водитель Daewoo. Он направлен в больницу. Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Виновника ДТП устанавливают следователи.
ДТП произошло около полудня 12 октября на Гагарина, 332.
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