Вечерний таран на Академика Павлова - пострадали пассажиры

По данным полиции, 12 октября около 18:30 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Академика Павлова, 44-б.
По предварительной информации, участниками аварии стали автомобили Toyota и Opel.
В результате ДТП в больницу госпитализировали двух пассажиров Opel.
ДТП оформляла следственно-оперативная группа.
Звезды настойчиво советуют вам как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить. Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам – сегодня они могут оказаться полезными.
Тепло, сухо и местами солнечно: эти длинные выходные просто созданы для того, чтобы насладиться золотой осенью.
Ежегодно во второе воскресенье октября в Украине отмечают День художника.
влажн.:
давл.:
ветер: