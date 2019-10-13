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13.10.2019  10:33   

Вечерний таран на Академика Павлова - пострадали пассажиры

По данным полиции, 12 октября около 18:30 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Академика Павлова, 44-б.


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По предварительной информации, участниками аварии стали автомобили Toyota и Opel.

В результате ДТП в больницу госпитализировали двух пассажиров Opel.

ДТП оформляла следственно-оперативная группа.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  дтп, пострадавшие, харьков, полиция, перекресток
 
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