Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке авто ВАЗ аварийно припарковалось на остановке общественного транспорта
13.10.2019  12:21   

На Салтовке авто ВАЗ аварийно припарковалось на остановке общественного транспорта

По словам очевидцев, авария произошла утром 13 октября на Салтовке, в районе станции метро "Студенческая".


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Полиция прибыла на  место проишествия и выясняет обстоятельства.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  авто, парковка, харьков, салтовка, авария
 
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