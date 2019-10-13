На Салтовке авто ВАЗ аварийно припарковалось на остановке общественного транспорта

По словам очевидцев, авария произошла утром 13 октября на Салтовке, в районе станции метро "Студенческая".
Полиция прибыла на место проишествия и выясняет обстоятельства.
Официальная информация уточняется.
Звезды настойчиво советуют вам как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить. Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам – сегодня они могут оказаться полезными.
Тепло, сухо и местами солнечно: эти длинные выходные просто созданы для того, чтобы насладиться золотой осенью.
Ежегодно во второе воскресенье октября в Украине отмечают День художника.
влажн.:
давл.:
ветер: