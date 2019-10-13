13.10.2019 14:32

Спасатели побороли полуночный пожар в Салтовской девятиэтажке (ФОТО)

В Московском районе спасатели ликвидировали пожар в квартире на предпоследнем этаже жилого дома.



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По данным ГСЧС, 12 октября в 23:28 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом девятиэтажном доме на проспекте Юбилейном, 32й. Возгорание возникло в квартире на восьмом этаже.

На момент прибытия спасателей горели домашние вещи и мебель на площади около 12 кв. м.

В 23:57 пожар был локализован, в 00:47 - ликвидирован.

Причина возгорания выясняется. Жертв и пострадавших нет.