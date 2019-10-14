14.10.2019 13:33

Ночью пьяный водила на китайце устроил ДТП: женщина - в больнице (ФОТО)

Авария произошла на проспекте Гагарина.



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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 13 октября 2019 года около половины четвертого ночи патрульным поступила информация о ДТП на проспекте Гагарина, 302.

Участниками ДТП стали автомобили Mitsubishi и Cherry.

По поредварительной информации, в результате ДТП в больницу госпитализировали пассажирку автомобиля Mitsubishi.

Во время общения с водителем автомобиля Cherry патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения.

В законном порядке водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер".

Результат осмотра составил 2.75 промилле, что превышает допустимую норму 0,2 промиле.

На водителя автомобиля Cherry патрульные составили административний протокол по ст. 130 КУоАП.

Для оформлeния аварии на место вызвали следственно-опeративную группу.

Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.