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14.10.2019  19:33   

Смертельные аварии: под колесами погибли три человека (ФОТО)

Труп на Белгородке, погибший у кладбища и сбитый велосипедист.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, аварии произошли в Киевском и Новобаварском районах Харькова и Кегичевском районе области.
 
Так, 13 октября в 21:39 на проезжей части около кафе по Белгородскому шоссе было обнаружено тело неизвестного мужчины с телесными повреждениями, характерными для ДТП. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и обстоятельства его смерти.
 
В тот же день в 20:06 в полицию поступило сообщение о том, что недалеко от кладбища по улице Кибальчича автомобиль Оpel совершил наезд на 58-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм пострадавший погиб.
 
13 октября в 19:34 на автодороге Кегичевка-Андреевка вблизи села Александровка Кегичевского района 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-21011 совершил наезд на велосипедиста. 60-летнего пострадавшего доставили в местную больницу, где от полученных травм он скончался.
 
Информация о событии зарегистрирована в Журналах единого учета территориальных подразделений полиции.
 
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривается от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, труп
 
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