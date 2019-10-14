14.10.2019 19:33

Смертельные аварии: под колесами погибли три человека (ФОТО)

Труп на Белгородке, погибший у кладбища и сбитый велосипедист.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, аварии произошли в Киевском и Новобаварском районах Харькова и Кегичевском районе области.

Так, 13 октября в 21:39 на проезжей части около кафе по Белгородскому шоссе было обнаружено тело неизвестного мужчины с телесными повреждениями, характерными для ДТП. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и обстоятельства его смерти.

В тот же день в 20:06 в полицию поступило сообщение о том, что недалеко от кладбища по улице Кибальчича автомобиль Оpel совершил наезд на 58-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм пострадавший погиб.

13 октября в 19:34 на автодороге Кегичевка-Андреевка вблизи села Александровка Кегичевского района 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-21011 совершил наезд на велосипедиста. 60-летнего пострадавшего доставили в местную больницу, где от полученных травм он скончался.

Информация о событии зарегистрирована в Журналах единого учета территориальных подразделений полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривается от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.