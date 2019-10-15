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15.10.2019  08:45   

На харьковских парковках продолжают гореть авто (ВИДЕО)

В ночь на 15 октября на придомовой парковке сгорели две машины.


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По словам очевидцев, они были припаркованы на стоянке жилого комплекса "Воробьевы горы" (Шевченковский переулок).

Официальная информация уточняется.

Источник:   SQ
 Тэги:  парковка, пожар, авто, харьков
 
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