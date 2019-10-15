На харьковских парковках продолжают гореть авто (ВИДЕО)

В ночь на 15 октября на придомовой парковке сгорели две машины.
По словам очевидцев, они были припаркованы на стоянке жилого комплекса "Воробьевы горы" (Шевченковский переулок).
Официальная информация уточняется.
День будто специально создан для того, чтобы добиваться своего. По этой причине сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви.
В Харькове облака появятся на небе утром, чтобы уже к середине дня исчезнуть и до самого вечера больше не появиться. Без осадков.
ООН и ЮНИСЕФ объявили 15 октября Всемирным днем мытья рук.
влажн.:
давл.:
ветер: